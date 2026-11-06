«Ураган» уничтожил опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 31 0

Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет войск беспилотных систем.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 385-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив точные координаты целей по результатам воздушной разведки, расчет оперативно развернул установку в боевое положение, навелся на объекты и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами. Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет войск беспилотных систем. Последующий мониторинг подтвердил уничтожение опорного пункта и пункта управления БпЛА, а также ликвидацию живой силы и легкобронированной техники ВСУ. Это нарушило систему управления и координацию действий противника на данном участке.

Расчеты РСЗО «Ураган» 385-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» круглосуточно выполняют боевые задачи, нанося удары по опорным пунктам, пунктам управления БпЛА, скоплениям живой силы и легкобронированной технике противника как на переднем крае, так и в глубине его обороны на Днепропетровском направлении СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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