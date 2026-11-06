Погибли все черные дельфины, выбросившиеся на берег в Новой Зеландии

У поселения Нгави в Новой Зеландии массово выбросились на берег гринды, которых также называют черными дельфинами. Все животные погибли — об этом в Instagram* сообщила спасательная организация Project Jonah, опубликовав фото одного из них.

Как оценили в компании, 5 ноября на нескольких километрах побережья нашли от 40 до 50 гринд. Многие из них были мертвы уже при обнаружении, а найденные живыми умерли в течение дня.

Работу спасателей затруднили сильные волны со стороны пролива Кука, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне. Еще одним препятствием стала удаленность поселения: от столицы Веллингтона до него больше двух с половиной часов езды.

Гринды — крупные морские млекопитающие из семейства дельфиновых, живущие устойчивыми семейными группами. Одна из гипотез объясняет массовые выбросы именно сплоченностью: вслед за больным или потерявшим ориентацию животным на мелководье устремляются и остальные.

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