«Мне с вами не по пути!»: Жириновский ушел из Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы, тем самым выражая протест против отклонения инициативы его фракции. Его партия предложила на законодательном уровне ввести упрощенный порядок получения гражданства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся детьми русских по национальности.

«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — сказал Жириновский, обращаясь к коллегам с трибуны нижней палаты парламента.

Переходя на повышенные тона, он добавил: «Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом».

«Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», — сказал 73-летний политик.

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