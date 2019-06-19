Легковушка влетела в остановку на проспекте Ветеранов в Петербурге

Водитель Lada Priora устроил серьезное ДТП в среду, 19 июня, на Юго-Западе Петербурга. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, отечественный автомобиль сначала влетел в Hyundai Solaris и маршрутку, после чего рикошетом отскочил в остановку.

Предварительно, в результате аварии четыре человека получили ранения, включая возможного виновника. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Более трагически сегодня закончилась авария в курортном Сочи. Как сообщал ранее 5-tv.ru, автомобиль «Нива» протаранил остановку, где находились две мамы с детьми. Одна женщина погибла, другая в реанимации, дети госпитализированы в состоянии комы.