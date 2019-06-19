Автомобиль врезался в толпу людей на остановке у санатория «Одиссей» по дороге из Сочи в Лазаревское.

В результате аварии погибла женщина, еще одна пострадавшая и два ребенка госпитализированы. Дети находятся в состоянии комы. Водитель выжил. По данным 5-tv.ru, жертвами ДТП стали отдыхающие в санатории – это две матери со своими сыновьями – семи и десяти лет.

По предварительной информации, 19 июня автомобиль ВАЗ двигался из Сочи в Лазаревское и столкнулся с попутным Mitsubishi, после протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с автобусом под Челябинском.