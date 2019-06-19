Шойгу: Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году

Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа в среду, 19 июня.

Данный комплекс является в значительной степени модернизированной версией «Панцирь-С». В частности, он оснащен ракетами увеличенной дальности и способен обнаруживать, сопровождать и уничтожать большее количество летальных аппаратов. Кроме того, «Панцирь-СМ» будет обладать повышенными возможностями по перехвату артиллерийских боеприпасов, ракет и беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об испытаниях ЗРПК «Панцирь-СМ», в ходе которых комплекс показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа «квадрокоптер».