В Минобороны опровергли изменение правил присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны РФ опровергли изменение правил присвоения звания старшего лейтенанта для выпускников военных кафедр гражданских вузов, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что изменения в порядок присвоения очередного воинского звания не разрабатывались и не планируются в будущем.

Все курсанты военных вузов в течение пяти лет обучения являются действующими военнослужащими, поэтому звание старшего лейтенанта присваивается им через два года после его окончания, - подчеркнули в МО. Выпускники военных кафедр гражданских вузов получают это звание через три года службы.

Ранее «Известия» сообщали об уравнивании сроков получения третьей звезды на лейтенантские погоны для выпускников военных и гражданских вузов — два года офицерской службы.