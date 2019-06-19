Звезды на погоны: В России меняют правила получения звания старшего лейтенанта

В вооруженных силах (ВС) России меняются правила получения звания старшего лейтенанта. В настоящее время существует некоторая дискриминация — выпускники военных училищ получают старшего лейтенанта, отслужив два года, а выпускники военных кафедр гражданских вузов — отслужив три года.

Нововведения призваны устранить это неравенство — после вступления в силу новых правил, все лейтенанты получат третью звездочку на погоны через два года офицерской службы. Об этом пишут «Известия».

Старший лейтенант — звание в вооруженных силах России и многих стран мира. В РФ погоны старшего лейтенанта с одним просветом и тремя звездочками.

Старший лейтенант, наряду с капитаном (следующее за старшим лейтенантом офицерское звание в ВС РФ) — по мнению экспертов — офицерская основа вооруженных сил России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каких войсках верховный главнокомандующий Владимир Путин получил свое первое офицерское звание.