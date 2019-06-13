Неловкий момент: Чем закончилась встреча Собчак, Виторгана и Богомолова на вечеринке

Максим Виторган, Ксения Собчак и Константин Богомолов, едва успевшие разобраться в своем любовном треугольнике, встретились на одной из вечеринок в Сочи, посвященной 30-летию кинофестиваля «Кинотавр», сообщает Starhit.

Светская львица уверяла, что сохранила с бывшим супругом дружеские отношения. Несмотря на это, Собчак общалась с новым избранником Богомоловым в другом конце зала, стараясь избегать встречи с Виторганом.

Соперники вели себя спокойно, будто бы ничего не происходит, абсолютно игнорируя друг друга. Мужчины употребляли дорогие напитки и старались максимально насладиться атмосферой мероприятия.

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Стоит отдельно отметить, что это не первый светский раут, который одновременно посещают Ксения Собчак, Максим Виторган и Константин Богомолов. В ходе кинофестиваля «Кинотавр» прошла премьера фильма «Давай разведемся». Перед началом показа первыми в зале появились светская львица с режиссером, а чуть позднее свое место занял и актер.

Бывшие муж и жена, естественно, сидели раздельно и не оказали друг другу знаков приветствия. Другим же зрителям происходящее показалось достаточно курьезным — экс-супруги, пережившие развод, пришли посмотреть кино с аналогичным названием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись.