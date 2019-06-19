Российский мультсериал получил приз Disney еще до создания

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Над анимационным сериалом «Ежик» работает режиссер Глеб Беляков.

Фото, видео: Vimeo / Hedgehog Film

Будущий российский мультсериал «Ежик» российского режиссера Глеба Белякова отмечен призом телеканала Disney на фестивале анимационных фильмов в французском Анси. Тизер проекта был представлен на мероприятии с целью поиска инвесторов. Впереди — создание пилотной серии мультфильма о Ежике, Медвежонке и других обитателях Волшебного леса.

Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на продюсера Соню Горя, планируется выпустить как минимум четыре сезона, каждый из которых будет состоять из 10 пятиминутных серий. Многие уже отметили сходство нового мультфильма с знаменитым «Ежиком в тумане» Юрия Норштейна, который был признан лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, опрос ВЦИОМ показал, что современные отечественные мультфильмы нравятся российским детям больше, чем советские.

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