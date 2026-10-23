Исчезали и появлялись: светящиеся НЛО были замечены над Атлантическим океаном

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 61 0

Радары не могли зафиксировать объекты.

Светящиеся НЛО были замечены над Атлантическим океаном

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: светящиеся НЛО были замечены над Атлантическим океаном

Моряки сообщили о нескольких светящихся объектах над Атлантическим океаном, которые резко меняли направление, исчезали и появлялись вновь. Рассказ очевидцев опубликован Национальным центром регистрации сообщений об НЛО, пишет Daily Mail.

Согласно сообщению, наблюдение началось во время перехода примерно в 643 километрах к югу от Новой Шотландии. Судно двигалось на восток. Второй помощник капитана заметил свет невысоко над горизонтом, немного левее носа корабля.

Двое моряков стали рассматривать объект в бинокль. Очевидцы оценили расстояние до него в 19 -26 километров. По их описанию, светящийся шар быстро поднимался и опускался, перемещался вправо и влево, а временами резко ускорялся.

Затем появились еще три или четыре похожих огня. Моряки утверждают, что объекты двигались без определенной последовательности и периодически оказывались в другом месте. Их скорость они определили как «гиперзвуковую».

По словам экипажа, во время наблюдения никаких соответствующих целей радар не показывал. Свидетель также отметил ясное небо, хорошую видимость и отсутствие заметной качки.

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