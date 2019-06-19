Банковский мост в Петербурге открыли после реставрации — видео

, 21:35 Эфирная новость 172

Бронзовые скульптуры грифонов не покидали переправы через канал Грибоедова 200 лет.

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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, Пятый канал

В Петербурге после двух лет реставрации в среду, 19 июня, открыли Банковский мост со знаменитыми грифонами. 200 лет они не покидали переправы, охраняли город, но старинная конструкция нуждалась в капитальном ремонте, и скульптуры на время демонтировали.

В мастерской им вернули исторический бронзовый цвет (после войны их перекрасили в зеленый) и нанесли антивандальное покрытие. Что касается самого моста. В нем в общей сложности заменены 120 элементов, включая несущие конструкции. Исторические детали старались сохранить по максимуму.

«Если постоять на середине этого моста, то все финансовые пожелания могут исполниться. Если они во благо. Поэтому мы снова возвращаем эту переправу и снова даем надежду всем, кто пожелает загадать свои желания. Я тоже постараюсь загадать свое желание. Прежде всего я хотел сказать всем слова благодарности, потому что это действительно для нас большой праздник. Мы восстанавливаем наш исторический центр нашего города», — заявил на открытии глава города Александр Беглов.

Банковский мост был построен еще в 1826 году. Последний раз его реставрировали полвека назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алекснадр Беглов получил Единую карту петербуржца.

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