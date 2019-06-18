Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов получил единую карту петербуржца. Для этого во вторник, 18 июня, градоначальник приехал в одно из отделений «Сбербанка». Позже, в беседе с журналистами Беглов отметил, вся процедура заняла всего 5-7 минут. Он подчеркнул, что получение карты — дело абсолютно добровольное, и граждане должны сами решить, нужна им такая карта или нет.

«Я получил карту, потому что это просто-напросто удобно. Во-первых, можно получать на нее соответствующие денежные средства, включая заработную плату, пенсию и те льготы, которые положены сегодня нашим горожанам. Во-вторых, ее можно использовать при оплате проездного билета, в магазинах, получать на нее те бонусы, которые предоставляются организациями, различными учреждениями, в том числе и торговыми предприятиями. Ее можно использовать и в ОМС, как удостоверение личности, не надо с собой носить паспорт», — пояснил глава Санкт-Петербурга.

По его словам, в будущем возможности ЕКП будут расширены, сейчас разрабатывается ряд новаций.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прием заявлений на выдачу единой карты петербуржца начался 6 мая 2019 года. Оформлять ее можно с 14 лет. Выдают ЕКП три финансовых учреждения: «Сбербанк», ВТБ и банк «Санкт-Петербург». Карта выпускается на базе национальной платежной системы «Мир» и пока включает четыре основных функции: платежную, транспортную, идентификационную и электронную подпись. Для подачи заявления необходимо лично прийти в отделение одного из перечисленных выше банков с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Оформление занимает около двух недель.