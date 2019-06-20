Концерт для всех: Саша Савельева рассказала, как ее муж отметит день рождения

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В пятницу, 21 июня, Кириллу Сафонову исполнится 46 лет.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

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Известная российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала на своей странице в Instagram, как ее муж отметит свой день рождения. В пятницу, 21 июня, актеру Кириллу Сафонову исполнится 46 лет, и по этому случаю он подготовил особое мероприятие.

В столичном ресторане состоится праздничный вечер. Перед гостями артист выступит с новой музыкальной программой «Сны Гулливера», которую подготовил совместно со своей группой.

Приобрести билет на праздничное мероприятие и услышать авторские песни сможет любой желающий.

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«Будет здорово вместе отпраздновать! Приходите все! Ресторан „Ларионов“ в 20.00! И конечно, по доброй традиции мы помогаем деткам!» — написала Савельева.

Instagram @sasha_savelieva

Пост певицы вызвал отклик у ее подписчиков. Многие выразили желание посетить концерт и отметили, что обязательно приобретут билет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саша Савельева и Кирилл Сафонов назвали своего ребенка.

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