Не в честь отца: Стало известно, какое имя получил малыш Савельевой и Сафонова

В семье актрисы Саши Савельевой и Кирилла Сафонова 27 марта родился сын, однако с тех пор о наследнике звездных супругов почти ничего не было известно. Даже имя своего малыша пара долгое время держала в секрете. Спустя два месяца после появления мальчика на свет знаменитости все-таки решились рассказать, как назвали своего ребенка.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

По информации Starhit, малыш получил имя Леон. Что интересно, именно так звали отца Сафонова, однако, по словам актера, мальчик был назван не в его честь.

«Я Кирилл Леонович, но здесь другие причины. Не очень хорошо помню своего отца. Он был уникальным человеком — харизматичным, умным, образованным, но стать настоящим отцом ему не удалось. Место, которое он мог бы занимать в моей жизни, пусто», —поделился артист.

Стали известны первые подробности об отце ребенка Валерии Гай Германики

Кинозвезда признался, что его воспитанием, прежде всего, занималась мать. Она дала ему хорошее образование и в трудные моменты всегда была рядом. Чтобы не повторять ошибки отца, Сафонов старается уделять много внимания своим детям. Саша Савельева поддерживает мужа в этом: после рождения Леона звезда решила покинуть группу «Фабрика» и проводить больше времени с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева ответила на слухи о ссоре с продюсером.