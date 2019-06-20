Задержанного бизнесмена Василия Бойко-Великого доставили СИЗО. В ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Бизнесмена задержали в среду, 19 июня, его длился несколько часов. Кроме того, в структурах, связанных с предпринимателем прошли обыски. В том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Ваш финансовый попечитель». По словам адвоката, бизнесмена обвиняют в хищении полумиллиона долларов из банка «Кредит-экспресс», но сам он вину не признает.

«Та сумма, которой он якобы завладел, она погашена. Причем там нотариально удостоверенные расписки. Действие защиты будет на то, что та версия, которой придерживается следствие в отношении моего подзащитного, не соответствует действительности и реалиям. Поэтому мы будем доказывать следствию, что это не так», — заявил адвокат Алексей Аверьянов.

Ранее Василий Бойко-Великий уже был фигурантом уголовного дела — о незаконном приобретении земли для агрохолдинга в Московской области. Но тогда состава преступления не нашли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский мультимиллионер задержан в Москве при попытке дать взятку.