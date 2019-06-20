Бизнесмена Бойко-Великого обвинили в хищении 500 тысяч долларов

Крупный бизнесмен, основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий был задержан. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в хищении 500 тысяч долларов. Однако, как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Аверьянова, задержанный свою вину не признает.

По мнению юриста, обвинения, предъявленные Бойко-Великому, несостоятельны.

«Дело явно никакого отношения к Василию Вадимовичу не имеющее, он в руководстве банка никаких ролей не играл, чтобы распоряжаться чем-то. Та сумма, которой он якобы завладел, она погашена. Причем там нотариально удостоверенные расписки, поэтому мы будем в суде это доказывать, указывать на это. И потом действие защиты будет на то, что та версия, которой придерживается следствие в отношении моего подзащитного, не соответствует действительности и реалиям. Мы будем доказывать следствию, что это не так», — пояснил адвокат.

Аверьянов также отметил, что в его распоряжении находится достаточно доказательств, подтверждающих невиновность предпринимателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский мультимиллионер задержан в Москве при попытке дать взятку.