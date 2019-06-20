В Хабаровском крае едва не сгорела лесопилка — фото

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Пожарные успешно справились с возгоранием в здании склада на лесопильном производстве в Вяземском районе.

Фото: МЧС России

Пожарные в городе Вяземский Хабаровского края получили сигнал о возгорании на лесопилке на улице Орджоникидзе около 13.00 по местному времени (6.00 по Москве).

МЧС России
Огнеборцы, прибывшие на место происшествия установили, что горит отдельно стоящее кирпичное здание, в котором располагается склад.
 
МЧС России

Пожарные приступили к ликвидации огня. Открытое горение было ликвидировано в 14.35 (07.35 по Москве). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Предварительная площадь составила 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекается 13 человек личного состава и пять единиц техники краевых подразделений пожарной охраны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном пожаре на складах в Ленинградской области.

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