Пожарные в городе Вяземский Хабаровского края получили сигнал о возгорании на лесопилке на улице Орджоникидзе около 13.00 по местному времени (6.00 по Москве).

МЧС России

Огнеборцы, прибывшие на место происшествия установили, что горит отдельно стоящее кирпичное здание, в котором располагается склад.

МЧС России

Пожарные приступили к ликвидации огня. Открытое горение было ликвидировано в 14.35 (07.35 по Москве). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Предварительная площадь составила 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекается 13 человек личного состава и пять единиц техники краевых подразделений пожарной охраны.

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