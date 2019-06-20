Полный провал: украинский политик раскритиковал поездку Зеленского в Европу

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Европу провальной.

По словам Спивака, риторика Зеленского, продолжающего традиции Порошенко, уверен политик, не может больше найти отклика у руководителей ведущих держав Европы. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

Спивак подчеркнул, что и Германия, и Франция считают Россию мощным игроком на мировой арене и продолжают сотрудничать с Москвой. Примером тому, построенные в Воронеже и Подмосковье автозаводы Renault и Mersedes.

Политик убежден — Россию ограничительными мерами не напугать и тем более не сломить, поэтому Зеленскому вместо набивших оскомину просьб об усилении санкций против России, стоит начать прямые переговоры с Москвой и восстановить нормальные отношения с соседним государством. Только так, по мнению Спивака, можно двигать Украину вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский знает, с какой фразы начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным.