Футболист Тарасов проигнорировал день рождения старшей дочери

Пользователи Instagram обратили внимание, что Дмитрий Тарасов публично не поздравил старшую дочь Ангелину с десятилетием.

Ребенка в соцсети поздравила мать Оксана Тарасова, а вот отец проигнорировал праздник, ходя, как правило, поздравляет близких на своей странице. Тем более, что после скандала с алиментами футболист взял Ангелину на отдых в Турцию, на который отправился с супругой Анастасией Костенко и маленькой дочерью Миланой.

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К слову, Дмитрий не забыл выложить фотографии из Италии, где сейчас путешествует с Костенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах в третьем браке Тарасова, о которых проговорился Тарасов.