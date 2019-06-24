От чего не может отказаться и сколько времени уделяет дочке Ани Лорак после развода?

Этот год певице Ани Лорак принес много перемен. Артистка официально развелась с мужем после девяти лет брака, решилась на смену имиджа и попрощалась со своими сотрудниками. Но есть кое-что, о чем звезда сильно жалеет. За что ее грызет совесть? И кто теперь вместо бывшего супруга признается Лорак в любви? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 10 Июн 2019 в 9:59 PDT

На видео со дня рождения дочки Ани Лорак мужчина, который целует Софию, не ее папа, а брат певицы. На празднике по случаю восьмилетия девочки Мурата Налчаджиоглу видно не было.

С ребенком Ани проводит все свое свободное время. Но, к сожалению, у артистки его не так много.

Ани Лорак: «У нее был показ. К сожалению, меня не было с ней рядом. Я очень сожалею. Потому что хотелось смотреть на нее, быть рядом, когда она идет, улыбается. Разделить с ней эти мгновения. И она даже мне позвонила потом, после показа, и говорит: „Вот, у всех были мамы, а где моя мама? Почему моей мамы нет?“ Я говорю: „Понимаешь, у всех просто мамы, а у тебя мама-артистка. У тебя особенная мама“».

Дочка же всегда готова поддержать маму на важных мероприятиях. Вот и на музыкальной премии они появились вместе.

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Ани Лорак выиграла в номинации «Лучшее концертное шоу». В представлении «Дива» у певицы задействованы 38 человек. Только недавно в команде артистки произошли изменения.

«Я не уволила команду, а всего лишь произошла ротация: ушло два человека, потому что были на то причины. Я не намерена объяснять это, это наши личные дела, но да, я столкнулась с предательством».

Личное предательство ударило по певице гораздо сильнее. СМИ писали, причиной развода стала измена ее мужа с украинской моделью Яной Беляевой. Однако Каролина признается, все переживания в прошлом. Певица кардинально сменила имидж: подстригла коротко волосы и стала отдавать предпочтение элегантным нарядам пастельных тонов.

«Уже перешла момент, когда любила все в блестках, пестрое. У меня был такой период, особенно после „Евровидения“. Мне нравились такие всякие сверкающие платья. Сегодня, конечно , хочется меньше блеска, такая дорогая простота, я бы так сказала», — рассказывает певица.

Но есть кое-что, от чего Ани Лорак не готова отказаться ни в коем случае:

«От жареной картошки. Никогда!»

Правда, по фигуре певицы и не скажешь, что она любительница калорийной пищи. С такими пробежками во время концертов, у лишних килограммов вообще нет шанса отложиться на боках звезды.

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Ани Лорак в свои 40 выглядит по-прежнему молодо и сексуально и продолжает покорять сердца мужчин. Ани Лорак считает, что секрет привлекательности — это принятие себя. Певица уверена, в каждой девушке живет дива:

«Если вы чувствуете: „Ну как это, как, боже мой!“, то надо работать над собой. А вот теперь разденьтесь, подойдите к зеркалу и примите себя такой, какая вы есть».

По словам Ани, все трудности, с которыми она столкнулась, только сделали ее сильней и помогли открыть новый талант. Лорак начала сама писать песни. Поэтому не исключено, что в будущем звезда будет собирать многочисленные награды не только как прекрасная певица, но и талантливый автор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ани Лорак рассекретила возлюбленного.