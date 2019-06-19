Ольга Бузова — настоящий конвейер по производству музыкальных клипов. За последние два года звезда презентовала 15 сольных видеоработ! Последнюю премьеру артистка устроила с размахом. Среди приглашенных гостей знаменитые друзья: Яна Рудковская, Григорий Лепс, Оксана Федорова, певица Слава и многие другие. Но удивила всех Бузова не только клипом.

Что за мужчина появился в жизни певицы? На какие жертвы пришлось пойти Бузовой ради нового клипа? Поедет ли звезда на «Евровидение» и за что она обиделась на Собчак? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова представила новый клип на песню «Водица». Ради эффектных кадров певица себя не жалела.

«Танцы на воде, много дублей. Три часа в холоднейшей воде на бетоне. И, конечно, коленки были все разбиты».

Мучения того стоили. Клип получился в лучших традициях мировых звезд. Но что точно отличает работы Бузовой — у нее что ни песня, то история из жизни. Вот и «Водица» про то, как девушку обманывали. Для Ольги этот трек — своеобразный манифест.

«Будем считать, что это мой указ. Я отменяю моду на разводы. Во всех смыслах этого слова».

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Бузова призналась, что сейчас ее сердце по-прежнему свободно. Но при этом артистка поделилась очень пикантной подробностью ее личной жизни.

«Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила».

Чтобы не отвечать на неудобные вопросы в одиночку, Бузова позвала Григория Лепса. Певец, судя по всему, вообще против всяких воздержаний.

«Этим надо заниматься постоянно».

Ольга лишь сказала, что ночь она провела с человеком, имя которого все знают. Еще один повод для разговоров спровоцировал и Филипп Киркоров. Певец пришел на праздник с необычным подарком. Поп-король передарил ей реплику главного приза «Евровидения». Артисту вручили ее в Израиле.

Правда, на вопрос «означает ли этот подарок, что в следующем году Ольга Бузова поедет на Евровидение», Филипп ответил уклончиво.

«Ну, я знаю, у Ольги есть эта мечта. Она у каждого профессионального артиста в нашей стране. Да и не только, во всем мире».

Еще одна гостья наделала не меньше шума. На премьеру к Бузовой пришла Ксения Собчак. При этом телеведущая недавно выложила на своем канале интервью с Ольгой. В нем она выставила Бузову горе-предпринимательницей. А не так давно журналистка сделала заявление, которое сильно оскорбило певицу.

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Собчак рассказала: ее знакомому дизайнеру не нравится, что Ольга носит куртки их бренда. И хотя Ксения не назвала имя дизайнера, Бузова сделала выводы самостоятельно. И обратилась через соцсети к креативному директору одного испанского модного дома.

«Мне очень обидно, потому что это огромные суммы, которые я зарабатываю своим честным трудом, работая 24/7. И я эту куртку часто носила. И если Ксения позволила себе на всю страну заявить, что дизайнеру стыдно, что я ношу его вещи, то либо пускай назовет имя дизайнера, если это не он, либо пускай попросит прощения за клевету и оскорбление моего достоинства, и за то, что она обманула своих подписчиков».

Ксения Собчак решила прекратить препираться в соцсетях и лично расставить все точки над «i».

«Мне кажется, всегда можно позвонить и спросить: „Ксюш, а что это за мудак был?“ Не надо сразу обвинять людей».

Собчак заверила, что это был русский дизайнер и пообещала потом шепнуть его имя Бузовой. И, кажется, Ксении Анатольевне удалось зарыть топор войны.

«По-прежнему ты знаешь, что я рядом, я тебя поддерживаю и прекрасно к тебе отношусь. Независимо от того, есть у тебя куртка, нет у тебя куртки. Забей на это! Ты и в перьях всегда хороша».

Звездные коллеги были от такого исхода в восторге. Яна Рудковская у себя в соцсетях выложила видео разговора и написала, что это неоспоримая победа Бузовой.

Instagram @rudkovskayaofficial

И, действительно, Ольга Бузова прорывается к вершине российского шоу-бизнеса, как боевая машина, не замечая никаких преград.