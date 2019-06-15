Ани Лорак, пережившая в начале года развод с мужем — турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу — похоже, увлеклась новым мужчиной.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Некоторое время назад появились слухи, что избранник 40-летней певицы — 26-летний продюсер Егор Глеб. Лорак эту информацию комментировать отказывалась, однако в пятницу, 14 июня, опубликовала в своем Instagram сентиментальный снимок с молодым человеком.

«Доброго, теплого вечера!», — подписала фотографию певица.

Instagram @anilorak

В мужчине, к которому на фото нежно прижимается лбом Лорак, подписчики быстро опознали Егора.

«Вот это поворот…»

«О Господи Боже! Это правда! Мы так счастливы за тебя!»

«Молодец, Каролина! Так и нужно».

Дай Бог тебе женского счастья, ты такая хорошая, ты заслуживаешь лучшего!

«Я в шоке, я думала она простит Мурата».

«Счастья вам️! Безумно рады за вас!»

«Хорошенький!» — комментируют новость поклонники.

Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»

Ранее 5-tv.ru писал, что, по слухам, у Ани Лорак роман с украинским футболистом Сергеем Ребровым.