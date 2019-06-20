Пожар на военном полигоне под Рязанью увеличился до 250 гектаров

Пожар в районе военного полигона Сельцы в Рязанской области локализован, но потушить его пока не удается. Он начался еще в среду, 19 июня — во время плановых военных учений по огневой подготовке загорелась сухая трава. Менее чем за сутки огонь распространился на площадь 250 гектаров.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, в тушении пожара задействованы два самолета Ил-76 они уже сбросили воду на очаги возгорания и, как ожидается, совершат повторные вылет. В ликвидации пожара также участвуют более 160 человек — это штатные пожарные команды военного гарнизона и сотрудники МЧС, а также 25 единиц техники.

В Министерстве обороны подчеркнули, что каких-либо взрывчатых веществ на полигоне нет. Нет и угрозы распространения огня на населенные пункты. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на военном полигоне в Польше в ходе учений НАТО Dragon-19.