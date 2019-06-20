Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» правозащитник Александр Хоруджи поднял вопрос об уголовном преследовании предпринимателей за нарушение закона в сфере экономики.

Глава государства согласился с тем, что залог можно и нужно использовать в качестве меры пресечения для фигурантов экономических дел, однако полностью исключит аресты в рамках таких расследований нельзя.

«Так и хочется сказать: „от нас не убежишь, у нас длинные руки“. Но убегают. Отсиживаются где-то за бугром наши партнеры, не спешат никого выдавать. Вы правы, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Но полностью исключить арест тоже нельзя. Если богатый человек будет бесконечно откупаться — этого нельзя допустить. Во всем должна быть мера», — отметил президент.

Президент добавил, что обратится в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой сформулировать конкретные предложения по мерам пресечения при экономических преступлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин ответил на вопрос о колоссальной разнице в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников в России.