В подъезде дома, где родилась брошенная девочка, живет семья с Кавказа —видео

, 19:05 Эксклюзивное интервью 74

Жильцы подъезда рассказали 5-tv.ru, что видели подозрительных женщин в черном.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Пятый канал

Жильцы дома, в котором предположительно родилась найденная на улице пригороде Санкт-Петербурга новорожденная девочка, ничего подозрительного в своем подъезде в среду, 19 июня, не слышали. В подъезд, где были обнаружены следы крови, полицейских привела служебная собака. Подъезд оснащен домофоном и, по словам живущих там людей, посторонних на лестницу они стараются не пускать.

Корреспонденту 5-tv.ru жильцы рассказали, что беременных женщин в своем подъезде они не видели, ничего подозрительного не припоминают. Но все отмечают, что одна из квартир на третьем этаже сдается семье азербайджанцев.

По словам одного из соседей, в основном там живет бабушка с двумя внуками, ее часто видят гуляющей с мальчиками. От них он узнал, что они из Грузии, сначала жили в Москве, но потом мама с папой поссорились и они переехали в Петербург. Мать ребятишек появляется редко и произвела на мужчину странное впечатление.

«Она в черном вся, худенькая такая, низенькая, ходит, не здоровается… Один раз стою с приятелем, выходит мать этих ребятишек, и еще две женщины. Все в черном, черные платки… Сняли черные платки, постояли, молча закурили, постояли и молча пошли. Мне это запомнилось. Я не люблю такого дела», — рассказывает мужчина.

Соседка из другой квартиры тоже сообщила, что к семье часто приходили молодые женщины. Но никакого шума или ругани в сдаваемой квартире она не слышала.

«Какие-то молодые женщины приходят. Наверное, к маме. Может, подруги, может, родственники какие-то. Несколько раз я видела, что разговаривают у двери, и все», — говорит женщина.

Жильцы подъезда рассказали также, что раньше квартира сдавалась посуточно, и вот тогда там творились всяческие безобразия и происходили скандалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новорожденную девочку обнаружил в траве в одном из скверов прохожий и вызвал полицию. Сейчас ребенок в больнице, чувствует себя нормально.

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