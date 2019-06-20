Нашедший брошенную новорожденную девочку в Петербурге готов ее удочерить

Новорожденная девочка, найденная в среду, 19 июня, на одной из улиц Петербурга, чувствует себя хорошо. Опасений за ее жизнь у врачей нет. Во многом благодаря тому, что ребенка обнаружили почти сразу после того, как неизвестные выбросили его в траву в одном из скверов. Нечеловеческая история произошла накануне в пригороде Северной столицы. Младенца обнаружил мужчина и сразу же обратился за помощью к патрулю Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии, прибыв на указанное место обнаружили лежащую на земле новорожденную девочку. Взрослых людей возле нее не было. Наряд вневедомственной охраны сразу вызвал скорую помощь. И передал ребенка прибывшим врачам», — рассказал начальник пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

После того, как малышку выпишут из больницы, будет решаться ее дальнейшая судьба. Полиция ищет родителей ребенка. Но в интервью «Известиям» мужчина, который нашел девочку, рассказал, что готов ее воспитывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пьянице-матери, которая бросила пятимесячных близняшек в квартире Северной столицы.