В ходе «Прямой линии» Владимиру Путину поступил вопрос — почему он не общается и не идет навстречу «молодому и неопытному» Владимиру Зеленскому.

Свой ответ Путин начал с характеристики.

«Талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве где-то в 2000-х годах. Это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, — это не смешно. Это не комедия, это трагедия», — сказал президент.

Владимир Путин вспомнил, как во время своего заграничного турне Зеленский сказал, что не будет вести переговоров с сепаратистами — так он назвал представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились», — подчеркнул российский президент.

Кроме обстрелов, которые в ходе предвыборной кампании было обещано сократить, продолжается блокада, нарушающая Минские соглашения. По мнению Владимира Путина, в такой ситуации шаги навстречу были бы самой простой мерой. Однако и для них недостаточно воли Москвы — нужно желание украинского руководства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин ответил на вопрос о критике власти.