Движение по «Скандинавии» под Петербургом частично восстановлено

Федеральная трасса «Скандинавия» в четверг, 20 июня, была парализована из-за обрушения горной породы. На участке между Выборгом и Светогорском проводились взрывные работы и несколько тонн гранита и песка — заблокировали проезжую часть.

К счастью никто не пострадал. Но мгновенно образовалась огромная пробка. Водителям советуют по возможности выбирать объездные маршруты.

Востановительные работы на месте обвала продолжаются. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», к настоящему времени движение по трассе частично восстановлено в реверсивном режиме. Также легковые автомобили направляются в объезд через Каменногорск.

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