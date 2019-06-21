«Пора призвать к ответу»: ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Российская государственная корпорация развития ВЭБ РФ направила в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, в котором требует возместить убытки, нанесенные ее дочке — «Проминвестбанку».

Причиной такого требования стало нарушение по данным корпорации властями Незалежной соглашения о взаимной защите инвестиций от 1998 года.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки», — цитирует РИА Новости старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова.

В марте 2017 года Украина ввела санкции в отношении пяти структур российских госбанков, которые в то время вели финансовую деятельность в Незалежной. В этот список попал и «Проминвестбанк». Киев тогда запретил попавшим под санкции финансовым учреждениям какие-либо финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. К слову, корпорация ВЭБ РФ приобрела акции данного банка в 2008 году и вложила почти три миллиарда рублей в его развитие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский политик раскритиковал европейский вояж Зеленского, назвав его «полным провалом».