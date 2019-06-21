Почему Валерий Золотухин в детстве был прикован к инвалидной коляске?

Детство артиста Валерия Золотухина было сложным из-за полученной им травмы колена. Он оказался в инвалидной коляске, а после еще много лет не мог передвигаться без костылей.

Инцидент произошел, когда Золотухину было семь лет. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro. Мальчик выпал со второго этажа, а сельский врач не смог правильно вылечить его травмированное колено. Спустя некоторое время ребенку поставили серьезный диагноз — костный туберкулез. В связи с чем он три года практически не вставал с кровати.

Первый год учебы Золотухина прошел в лечебном санатории. Каждый день он тренировался, чтобы восстановить травмированную конечность. Позже ему все-таки удалось встать на костыли. А вот пройтись без них он смог лишь в восьмом классе. Однако актер боролся до конца — по окончании школы он вместе со всеми участвовал в разучивании танца для выпускного вечера.

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