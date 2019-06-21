«Не надо шашками рубить»: В Госдуме оценили предложения расширить полномочия ГАИ

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Председатель комитета Госдумы отметил, что любые изменения, касающиеся дорожной безопасности, должны быть взвешены.

Фото: www.globallookpress.com

Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что прежде, чем вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП), направленные на расширение полномочий инспекторов ГАИ, необходимо оценить их эффективность.

«Я честно говорю, как практик, ДТП приходятся или кровью, или инвалидностью, поэтому там есть, над чем подумать. Нам надо не ставить задачу шашками рубить, нам надо задачу сделать одну, чтобы пользователь транспортного средства был дисциплинирован, соблюдал правила дорожного движения и понимал, что это транспорт повышенной опасности», — цитирует Москвичева «Говорит Москва».

Депутат подчеркнул, что все поправки, которые вносятся в российское законодательство относительно вопросов безопасности дорожного движения, должны быть взвешены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предложениях МВД РФ об обновлении Кодекса об административных правонарушениях. Одно из ключевых изменений — существенное расширение полномочий инспекторов ГАИ. Также предлагается упростить оформление протоколов о нарушениях и отказаться от назначения административных арестов.

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