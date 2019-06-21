Нижегородец устроил кровавую расправу над женой и ее родителями

В Нижегородской области 21 июня произошла трагедия. Ночью мужчина нанес удары топором бывшей супруге и ее родителям. По некоторым сведениям, он мог совершить преступление при восьмилетней дочери. Это случилось в городе Выкса.

Подозреваемому в совершении тройного убийства Александру Д. 38 лет. Его фоторобот был опубликован в паблике ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород». О вероятном местонахождении мужчины просят сообщить правоохранительным органам.

vk.com/typical_nn

В комментариях группы отмечают, что, возможно, мужчина находился под воздействием какого-либо вещества.

«В деревнях пьют всякую отраву, потом крыша едет. Дочери жизнь испортил! Очень жаль. Верю, что он не хотел убивать их!» — пишет местный житель.

До этого сообщалось о поножовщине в Дубне: мужчина напал на жену из-за глубокой депрессии. Тогда сосед супружеской пары тоже намекнул на воздействие алкоголя.

«По пьяни он чудил нормально», — рассказал сосед.

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