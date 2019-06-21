Шокирующее видео: Травмированный ребенок рассказал за что его била мать

Шокирующая история, связанная с насилием над детьми, произошла в Петербурге — в одну из больниц Северной столицы отец привез двух маленьких сыновей со следами побоев, укусов и вырванными волосами.

Один из детей рассказал, что избивала их мать, она же кусала двух малышей и выдирала им волосы.

Неизвестно, насколько правдивы слова потрясенного мальчика, но шокирует причина, по которой мать срывалась на них с братом — якобы из-за того, что один из них много кушает.

Как стало известно 5-tv.ru, мать закупалась в магазине водкой, которую распивала с незнакомцами дома. Еще мальчик рассказал, что к ним домой приходят люди из органов опеки — это может служить подтверждением догадки о том, что мальчики живут в неблагополучной семье.

Информации от официальных органов не поступало, реакция правоохранителей также на данный момент неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленькая девочка на батуте в Рыбинске получила тяжелые травмы.