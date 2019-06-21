20 июня мир музыки услышал и увидел неизданный сингл группы Queen. Клип уже набрал два миллиона просмотров и тысячи положительных комментариев. Ее в своем архиве нашел друг Меркьюри — продюсер и музыкант Дэйв Кларк. Он проделал двухлетнюю работу по реставрации звука, объединил их с записями репетиций, затем выложил в сеть.

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В новой версии нет ничего, кроме голоса Фредди Меркьюри и фортепианной партии Марка Морана. Солист Queen создал песню в 1986 году, за пять лет до смерти. Прежде трек не издавался на аудиоплатформах.

Фредди Меркьюри — рожденный в Занзибаре певец и фронтмен легендарной рок-группы Queen. Настоящая фамилия певца — Булсара, а Меркьюри — творческий псевдоним. Пик карьеры группы — участие на стадионе «Уэмбли». В благотворительном концерте участвовали такие мировые звезды, как Пол Маккартни, Стинг, Элтон Джон и Дэвид Боуи. На концерт пришло 120 тысяч поклонников.

В 1991 году Меркьюри на весь мир заявил о том, что болеет СПИДом, а на следующий день ушел из жизни. Легендарного певца похоронили на западе Лондона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что музыканты группы Queen стали богаче королевы.