Неизданной песне Фредди Меркьюри — быть: на YouTube появилась песня «Time Waits For No One»

, 17:18 Видео 103

Компания Universal Music поделилась неизвестной до сегодня песней солиста группы Queen, ранее она считалась потерянной.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

20 июня мир музыки услышал и увидел неизданный сингл группы Queen. Клип уже набрал два миллиона просмотров и тысячи положительных комментариев. Ее в своем архиве нашел друг Меркьюри — продюсер и музыкант Дэйв Кларк. Он проделал двухлетнюю работу по реставрации звука, объединил их с записями репетиций, затем выложил в сеть.

Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

В новой версии нет ничего, кроме голоса Фредди Меркьюри и фортепианной партии Марка Морана. Солист Queen создал песню в 1986 году, за пять лет до смерти. Прежде трек не издавался на аудиоплатформах.

Фредди Меркьюри — рожденный в Занзибаре певец и фронтмен легендарной рок-группы Queen. Настоящая фамилия певца — Булсара, а Меркьюри — творческий псевдоним. Пик карьеры группы — участие на стадионе «Уэмбли». В благотворительном концерте участвовали такие мировые звезды, как Пол Маккартни, Стинг, Элтон Джон и Дэвид Боуи. На концерт пришло 120 тысяч поклонников.

В 1991 году Меркьюри на весь мир заявил о том, что болеет СПИДом, а на следующий день ушел из жизни. Легендарного певца похоронили на западе Лондона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что музыканты группы Queen стали богаче королевы.

Читайте также

+24° Днём +26°
Ночью +18°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Последние новости

18:29
Экс-ведущая «Орла и решки» Гамаюн стала мамой
18:20
«Лишь слова»: эксперт о плане Зеленского по превращению Украины в богатую страну
18:11
Горько! В семье Аллы Пугачевой отшумела еще одна свадьба
18:05
В Роскачестве назвали лучшие сервисы по доставке еды
17:57
«Великолепный принц!» — британцы поздравляют Уильяма и прочат его в короли
17:49
NBC опубликовал кадры со сбитым дроном американской армии
17:38
«Россия наш враг»: Президент Грузии «подогрела» настроения протестующих
17:30
Видео: Дзюба нецензурно выругался на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
17:18
Неизданной песне Фредди Меркьюри — быть: на YouTube появилась песня «Time Waits For No One»
17:12
Лолита проиграла суд по ЖКХ и грозит ТСЖ: «У вас будут большие проблемы»
17:06
Нижегородец устроил кровавую расправу над женой и ее родителями
16:58
Кремль назвал проявлением русофобии инцидент в Тбилиси
16:40
Летнее солнцестояние: Что нужно обязательно сделать в ночь на 22 июня
16:34
СК подключился к делу об избитых и покусанных малышах в Петербурге
16:27
Что известно о молодом любовнике актрисы Ирины Пеговой
16:20
Суд арестовал экс-главу Пушкинского района Подмосковья
16:11
Экс-супруга Тома Круза призналась, что родила дочь не от него
16:05
Уволенный за пьянство москвич устроил стрельбу на предприятии
15:57
Исследование: шоколад помогает быть стройным и жить долго
15:50
Спикер грузинского парламента ушел в отставку на фоне протестов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама