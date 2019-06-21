СК подключился к делу об избитых и покусанных малышах в Петербурге

Следственные органы Санкт-Петербурга подключились к шокирующей истории с двумя избитыми и покусанными малышами. Ранее стало известно, что в одну из больниц Северной столицы поступили два мальчика двух и пяти лет — на их телах были следы укусов и побоев, часть волос была вырвана. Старший из детей рассказал, что эти ужасы с ними сотворила мама, которая к тому же любит выпивать.

Как сообщает сайт ГСУ СК по Санкт-Петербургу, следственные органы начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Также стало известно, что у жестокой матери есть еще один сын восьми лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором пострадавший мальчик рассказывает, за что его била мать.