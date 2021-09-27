«В чем фишка?»: Как и зачем Яндекс и Google делают дудлы

Почти каждый пользователь интернета, который хоть раз в жизни пользовался поисковиками, наверняка кликал по интерактивным картинкам на стартовых страницах. Это может быть тематическая анимация, и даже целые игры. Дудлы посвящают известным личностям, национальным праздникам, памятным датам и событиям. Американская компания «Гугл» стала первопроходцем в этом направлении.

Когда и зачем создали дудл?

google.com

Зарождение дудлов началось в 1998 году, когда основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж поехали на музыкальный фестиваль Burning man в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Логотипом мероприятия является горящий человек с поднятыми руками, именно он стал первым дудлом и появился на заглавной странице «Гугла» 30 августа. Не известно, для каких целей решили поместить человечка на сайт, но идея очень понравилась пользователям. Это разнообразило дизайн и внешний вид, поисковик перестал быть визуально скучным. Возможно, «Гугл» хотел, чтобы все знали, что его отцы-основатели гуляют среди гостей Burning man.

Дудлы «Гугла»

google.com

С тех пор, тенденция на дудлы начала набирать обороты и превратилась в постоянное явление. Картинки появлялись по праздникам. Первыми тематическими иллюстрациями на сайте «Гугл», стала графика к Хэллоуину, Дню Благодарения, Дню Святого Валентина, Новому году и другим праздникам.

google.com

В начале 2000-х, дудл добавили на франкоязычную версию «Гугла». Креативная команда компании украсила логотип к важному для Франции празднику — Дню взятия Бастилии. В рамках проведения Олимпийских игр в Сиднее, дудлы с кенгуру-спортсменом охватили все страны. Хоть животное не было талисманом игр, но его изображения появлялись с 15 сентября по 1 октября 2000 года. Почему был выбран именно кенгуру, «Гугл» не распространяется. Одна из догадок гласит, что оргкомитет Олимпиады в Австралии проигнорировал главное сумчатое материка и отдал предпочтение таким животным, как кукабарра, утконос и ехидна. Рисунки с кенгуру менялись в зависимости от спортивных соревнований, которые проходили в тот день.

google.com

А в 2001-м нарисовали первый дудл, посвященный знаменитой личности. «Гугл» решил начать со дня рождения французского живописца Клода Моне. Художники изобразили логотип в стиле цикла картин «Кувшинки».

В последующие годы, когда активно развивалась сфера графики и анимации, «Гугл» начал выпускать дудлы на различные тематики. Начиная от праздничных дат и юбилеев известных людей, заканчивая локальными событиями во всех странах мира. Один из самых ярких примеров — дудл, посвященный 334-летию немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Самый интерактивный проект Гугла доступен на всех мировых версиях сайта с 21 марта 2019 года. Игра создана на основе технологий машинного управления. У пользователя появилась возможность придумать свою собственную мелодию. Но все не так просто, как кажется на первых взгляд. На игру ко дню рождения Баха придется потратить время, чтобы разобраться во всех фишках и тайных функциях. Интерактив можно найти и сейчас в архиве дудлов «Гугла».

Графику для дудлов «Гугла» создавали специально нанятые веб-дизайнеры, а потом сформировали целый отдел, специализирующийся на этой теме. Также к написанию дудлов привлекают детей, чтобы они смогли проявить свою фантазию и вдохновить штатных художников.

Ежедневно на почту отдела дудлов приходит огромное количество писем. Иллюстраторы и художники предлагают свои работы «Гуглу» на публикацию. Иногда, компания проводит конкурсы и прикрепляет рисунки «из народа» на официальный сайт.

Дудлы Яндекса

yandex.ru

Российский Яндекс и американский «Гугл» были основаны почти в одно и то же время, но почему-то дудлы появились в истории нашего отечественного поисковика только в 2005 году. Дебютной картинкой стало поздравление с Новым годом, затем до 9 мая, Яндекс начал разукрашивать рамку поиска. После старта проекта, дудлы появлялись по праздникам и в юбилейные даты известных личностей.

yandex.ru

Спустя десять лет, в 2015 году появились суперобложки. При клике на логотип сайта, появляется графика на весь экран. Первой датой стало 115-летие французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Яндекс разместили одну из красочных иллюстраций к произведению «Маленький принц». После креативный отдел разработал оригинальные обложки к юбилею писательницы Агаты Кристи, Джона Леннона, Майи Плисецкой, Пабло Пикассо, Юрия Гагарина, Фредди Меркьюри и анимацию в честь 80-летия Союзмультфильма. Яндекс обратил внимание на такие даты, как Международный день глухих, первый полет в космос, метеоритный поток Персеиды и Час земли.

Самым успешным и ярким проектом от Яндекса, стал дудл, посвященный 70-летию Фредди Меркьюри. Креативная группа поработала над графикой, анимацией и информацией. Но российский поисковик не балует пользователей интересными дудлами так часто, как его конкурент «Гугл». Последний вышел 25 марта 2017-го в поддержку Часа земли.