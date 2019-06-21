Продукты с ГМО могут начать регистрировать в России

Специальная площадка для регистрации продуктов с ГМО может появиться в России. Об этом сообщил ФАН, после ответа на запрос в Минпромторг РФ.

В данный момент площадки для регистрации ГМО в стране нет, а значит ввоз и оборот такой продукции запрещен. По информации Минпромторга, вскоре ситуация может измениться.

«Необходимо отметить, что с целью лицензирования производственной площадки в настоящее время компания „Генериум“ направила в Росздравнадзор соответствующий комплект документов» , — сообщает министерство.

В случае если подобная площадка появится, на ней будут проходить доклинические и клинические испытания продуктов, содержащих ГМО. Какие товары могут появиться в России в первую очередь, в учреждении говорить не стали.

«Вопрос реализации продукции целесообразно рассматривать после создания на территории Российской Федерации соответствующей площадки» , — заключили в Минпромторге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране.