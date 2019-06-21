Шокирующая история с матерью, которая якобы избила и покусала детей, продолжает обрастать подробностями. Корреспонденту МИЦ «Известия» удалось пообщаться с женщиной непосредственно в подъезде ее дома — сначала она была настроена агрессивно, но вскоре пошла на контакт.

По словам матери троих детей, двое из которых лежат в больнице с травмами, она мальчиков не била и во всем виновата соседка. Конфликт якобы произошел на бытовой почве — соседка обвинила мать мальчиков в том, что она спаивает ее мужа.

Интересная версия поступила от отца детей — он утверждал, что мальчики просто поранились на детской площадке. Откуда взялись вырванные волосы, впрочем, ни мать, ни отец сказать толком не смогли.

Вскоре женщина в очередной раз поменяла «показания» и начала упирать на версию с соседкой. Та, якобы избила ее шампуром во сне, а потом и вовсе стояла над ней с автоматом. От той же соседки, по словам матери, досталось и детям. Когда корреспондент показал женщине видео, на котором мальчики признаются, что их била именно мать, она изменилась в лице и не нашлась, что сказать. Затем она начала утверждать, что ничего подобного с мальчиками не делала и вновь попыталась переключить внимание на свои побои. Руки, лицо и ноги женщины, впрочем, и правда были в синяках и царапинах.

Как было дело на самом деле и есть ли вообще указанная соседка — придется разбираться правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к делу об избитых детях подключился Следственный комитет.