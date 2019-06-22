Подозреваемый в убийстве Исаенковой экс-глава Раменского района снова арестован

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Андрей Кулаков пробудет в СИЗО до 7 июля.

Фото: Администрация Раменского района

Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 21 июня, удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову по обвинению в убийстве заместителя председателя местного отделения Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает ФАН.

Ранее срок содержания под стражей Кулакова, которого обвиняют по статье «убийство», был сокращен до 24 июня. Как предполагает следствие, в ночь на 2 мая экс-чиновник задушил свою любовницу и скрылся с места происшествия.

Сам Кулаков вину не признает. Из его показаний следует, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, сначала скрывали свои близкие отношения, однако затем женщина отправила их переписку супруге Кулакова, и между любовниками произошел разлад. Однако в 2017 году они помирились, решили жить вместе и сняли квартиру.

Последняя интимная связь была 30 апреля 2019 года, после этого с вечера 2 мая она уже не выходила на связь. О смерти девушки стало известно 4 мая, когда Кулаков вернулся домой в подвыпившем состоянии и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.

Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин. Сам Кулаков заявил, что не имел мотива для убийства.

«Это был близкий человек для меня, она была моей правой рукой. Да, на ней действительно могли быть обнаружены мои следы, мы встречались 30 апреля на съемной квартире, были там несколько часов, это была интимная связь. Вечером она мне отправила сообщение, что у нее болит голова», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото убитой общественницы Исаенковой в Раменском районе.

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