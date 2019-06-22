Подозреваемый в убийстве Исаенковой экс-глава Раменского района снова арестован

Ранее срок содержания под стражей Кулакова, которого обвиняют по статье «убийство», был сокращен до 24 июня. Как предполагает следствие, в ночь на 2 мая экс-чиновник задушил свою любовницу и скрылся с места происшествия.
Сам Кулаков вину не признает. Из его показаний следует, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, сначала скрывали свои близкие отношения, однако затем женщина отправила их переписку супруге Кулакова, и между любовниками произошел разлад. Однако в 2017 году они помирились, решили жить вместе и сняли квартиру.
Последняя интимная связь была 30 апреля 2019 года,
Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин. Сам Кулаков заявил, что не имел мотива для убийства.
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Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото убитой общественницы Исаенковой в Раменском районе.