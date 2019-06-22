Валуев рассказал о своем «условно смертельном» заболевании

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев не первый год борется с опухолью головного мозга, регулярно проходя обследование у специалистов. 45-летнему спортсмену уже сделано две операции.
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Многодетный отец отметил, что его более чем двухметровый рост — это и есть следствие доброкачественной опухоли. В 2010 году врач-эндокринолог выявил акромегалию — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. Узнав о диагнозе, спортсмен сразу сообщил о нем супруге и сразу согласился на операцию.
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По этой причине ему пришлось уйти из спорта. Затем последовали две операции.
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К сожалению, болезнь не отступила.
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Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Николай Валуев окунулся в крещенскую прорубь в — 22°С.