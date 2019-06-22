Валуев рассказал о своем «условно смертельном» заболевании

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев не первый год борется с опухолью головного мозга, регулярно проходя обследование у специалистов. 45-летнему спортсмену уже сделано две операции.

« Я перенес это, мне лазили в голову », — приводит его слова KP.RU.

Многодетный отец отметил, что его более чем двухметровый рост — это и есть следствие доброкачественной опухоли. В 2010 году врач-эндокринолог выявил акромегалию — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. Узнав о диагнозе, спортсмен сразу сообщил о нем супруге и сразу согласился на операцию.

« Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол », — поделился он.

По этой причине ему пришлось уйти из спорта. Затем последовали две операции.

« Мне приходилось это сделать два раза, потому что в Германии это не доделали до конца. В итоге дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать », — сообщил Николай.

К сожалению, болезнь не отступила.

« Мне приходится каждый месяц проходить терапию », — заключил Николай Валуев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Николай Валуев окунулся в крещенскую прорубь в — 22°С.