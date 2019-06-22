В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

В Оборонном колледже НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией. Согласно докладу «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО», риск подобного конфликта низкий, однако нельзя полностью исключать его вероятность.

В документе отмечается, что Россия намерена «подорвать архитектуру европейской безопасности» и для этих целей может воспользоваться прибалтийскими странами. Чтобы снизить риски, автор доклада предлагает отправить на эту территорию американские войска, увеличить оборонный бюджет стран — членов военного блока выше 2% ВВП и усилить интеграцию с Финляндией и Швецией, которые не состоят в Североатлантическом Альянсе, пишет RT.

Ранее National Interest назвал причины, по которым НАТО следует опасаться С-400.