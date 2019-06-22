«Копия Жанны»: Шестилетнего сына Фриске засняли на детском празднике

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Видео с Платоном Шепелевым появилось на его странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @platon.shepelev

Фотографии и видео с участием с шестилетнего сына певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, появляются на просторах сети крайне редко. Отец Платона ведущий Дмитрий Шепелев не раз признавался в интервью, что не хочет делать жизнь сына достоянием общественности. Тем не менее на официальной странице Платона в Instagram периодически появляются кадры с его участием. Фанаты с нетерпением ждут фотографий малыша, и каждая публикация в аккаунте мальчика вызывает всплеск обсуждений в сети.

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В пятницу, 21 июня, на странице Платона Шепелева появилось новое видео. Сына Фриске успели заснять в тот момент, когда он находился на детском празднике. На кадрах малыш запечатлен с бокалом, в котором, вероятно, налит газированный напиток.

Красивый, элегантный, в черном костюме, уже повзрослевший Платон вызван восхищение подписчиков. В комментариях многие отметили, что с годами он становится все больше похож на свою знаменитую мать.

«Копия Жанны!»

«Мамин сыночек, она всегда с тобой защищает и любит!»

«На маму как похож», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Жанны Фриске «зажег» на дискотеке.

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