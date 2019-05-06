Видео: Шестилетний сын Жанны Фриске «зажег» на дискотеке в Болгарии

Шестилетний сын скончавшейся певицы Жанны Фриске растрогал поклонников. В Instagram-аккаунте Платона Шепелева появилось милое видео с его танцем. Судя по подписи к ролику, малыш сейчас находится в Болгарии, где в компании других детей посещает развлекательные мероприятия.

В субботу, 4 мая, он поучаствовал в «мини-дискотеке». Вместе с другими ребятами шестилетний мальчик старался повторять танцевальные движения за аниматором. В это же время звучала песня на немецком языке, слова которой подсказывали, как дальше двигаться.

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Поначалу малыш ловко справлялся с поставленной задачей и энергично исполнял номер, но по мере усложнения танца он слегка запутался и на время остановился. К середине мелодии он снова поймал ритм и вернулся к ряду выступающих.

Подписчики Платона были очарованы видеороликом.

«Славный малыш, будь счастлив», — пожелала одна из подписчиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились редкие кадры беременной Жанны Фриске.