Видео: Неизвестный устроил стрельбу на парковке во Владивостоке

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на парковке во Владивостоке неподалеку от кинотеатра «Галактика». Инцидент произошел в пятницу, 21 июня. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Одному пуля попала в голову, другому — в ногу и раздробила палец. Стрельбу сняли камеры видеонаблюдения.

По предварительной информации, подозреваемый в преступлении задержан. Мужчине 30 лет. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уволенный за пьянство на работе водитель «Автокомбината № 37» устроил стрельбу на предприятии в Москве на Рябиновой улице.