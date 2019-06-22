В День памяти и скорби на Пискаревском кладбище возложили цветы

В Петербурге в субботу, 22 июня, состоялось торжественно-траурное возложение цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает 78.ru.

В мероприятии принимал участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, участники Великой Отечественной войны, а также граждане города. Все они пришли для того, чтобы отдать дань уважения жертвам фашизма.

Церемония состоялась около монумента Матери-Родины. Губернатор подчеркнул, что наши отцы и деды обладали невиданной стойкостью и самоотверженностью.

22 июня — день начала Великой Отечественной войны. На учреждениях страны в этот день приспущены флаги. По телевидению и радио отменены развлекательные передачи в течение всего дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городах РФ почтили память погибших в Великой Отечественной войне.