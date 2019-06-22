Австралийские ученые из университета Саншайн-Коста в Квинсленде провели масштабное исследование и пришли к удивительному выводу — чрезмерное увлечение смартфонами вызывает рост рога! Об этом сообщил The Mirror.

Речь идет о небольшом отростке в районе затылка, который называет энтесофитом. Ученые взяли 200 рентгеновских снимков людей возрастом от 18 до 30 лет и выяснили, что злополучный отросток на черепе наблюдается в 41% случаев.

Обычно пресловутый «рог» находят у пожилых людей, чей скелет испытывает дополнительную нагрузку из-за неудобного положения тела. Теперь отростки от 10 до 30 миллиметров находят и у молодежи. Всему виной смартфоны — пользователи гаджетов постоянно сидят, склонившись над экраном, чем добавляют своим многострадальным скелетам нагрузки. Впрочем, поднимать чрезмерную панику и ожидать пришествия рогатых людей не стоит — эти отростки видны только на рентгене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоколад может способствовать похудению по данным ученых.