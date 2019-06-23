Настасья Самбурская вступила перепалку с хейтером, раскритиковавшим ее фигуру

Актриса театра и кино Настасья Самбурская отдыхает сейчас в Таиланде и радует поклонников пляжными фотографиями и видео на своей странице в Instagram. На одном из снимков звезда сериала «Универ» позирует без косметики в ярком цветастом купальнике на балконе, с которого открывается роскошный вид на море и пальмы.

«Чудесный вид, за который можно все отдать. Ради таких моментов наслаждения стоит много работать, ну или взять у папы», — подписала снимок Настасья.

Instagram @samburskaya

Однако некоторые подписчики безжалостно раскритиковали фигуру актрисы.

«Ж*** то толстая, на видео видел», — написал один из них.

Самбурская отмалчиваться не стала и ответила хейтеру.

«Дай тебе Бог ж*** поменьше», — съязвила она.

За Настасью тут же вступились верные поклонники и обрушились на критикана:

«Сам дурак, попа что надо»

«Зачем девушке такую гадость писать?»

«У тебя голова — бесплатное приложение к ж***, иначе бы такую чушь не написал»

Фанаты отмечают, что Самбурская — красивая и умная девушка с отличным чувством юмора и прекрасная актриса. И фигура у нее, как говорится, что надо.

Как пишет Teleprogramma.pro, сама Настасья Самбурская недавно в одном из интервью признавалась, что долго не могла смириться с негативными комментариями в соцсетях, страшно расстраивалась и рыдала из-за них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Самбурская предстала перед поклонниками блондинкой, став похожей на Мать драконов из «Игры престолов».