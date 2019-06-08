«Горячая блонди»: Самбурская перевоплотилась в Мать драконов из «Игры престолов»

, 20:04 Фото 32

Звезда сериала «Универ» примерила на себя необычный образ.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Известная российская актриса Настасья Самбурская предстала перед подписчиками в Instagram в довольно необычном образе. На своей странице в социальной сети звезда сериала «Универ» опубликовала фото, на котором она предстала перед публикой задумчивой позе с белыми волосами.

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Фанаты, привыкшие видеть артистку жгучей брюнеткой, не поверили, что она окончательно сменила цвет волос, однако признали, что в образе блондинки Самбурская смотрится не менее эффектно. Даже перевоплотившись в утонченную леди, кинозвезда сохранила свой пронзительный взгляд, отметили поклонники.

Instagram @samburskaya

Особо креативные подписчики стали делиться ассоциациями, которые у них возникли при виде Самбурской с белыми волосами. Некоторые отметили, что теледива им напоминает зарубежных знаменитостей, а кто-то даже сравнил ее с персонажем из «Игры престолов».

«Мать драконов».

«Горячая блонди».

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Впрочем, своими дальнейшими сторис в Instagram Самбурская разрушила всю интригу. На кадрах актриса по-прежнему позирует в образе брюнетки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самбурская опровергла свое сходство с Волочковой, сев на шпагат.

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