Видео: Мощный пожар на складских помещениях на юго-востоке Петербурга

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Возгорание произошло утром в воскресенье, 23 июня.

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Фото, видео: МЧС России, YouTube @Анна К

На юго-востоке Петербурга произошло возгорание складских помещений. Пожарные тушат трехэтажное здание на площади порядка тысячи квадратных метров на улице Профессора Качалова. Возгорание произошло около 4 часов утра в воскресенье, 23 июня. Пожару был присвоен второй — повышенный — номер.

В тушении принимают участие 56 человек личного состава МЧС с привлечением 18 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Что стало причиной пожара пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы.

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