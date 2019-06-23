Видео: Мощный пожар на складских помещениях на юго-востоке Петербурга

На юго-востоке Петербурга произошло возгорание складских помещений. Пожарные тушат трехэтажное здание на площади порядка тысячи квадратных метров на улице Профессора Качалова. Возгорание произошло около 4 часов утра в воскресенье, 23 июня. Пожару был присвоен второй — повышенный — номер.

В тушении принимают участие 56 человек личного состава МЧС с привлечением 18 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Что стало причиной пожара пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы.